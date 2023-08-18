ضبط 32الف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق الموازية في الغردقة

شنت الرقابة التجارية بالبحر الأحمر عدة حملات رقابية على الأسواق بمدن البحر الأحمر لضبط محتكري السلع.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط كميات من السجائر بغرض الاتجار في السوق السوداء، والتربح والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع السجائر المستوردة ومجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها في الأسواق المصرية.

وتمكنت الحملات من ضبط 573 قاروصة سجائر متنوعة و32 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع، محلي الصنع تقدر بمبلغ 250,000 جنيه تقريبا بسعر السوق السوداء.



وحررت الحملات 3 محاضر سجائر مستوردة، ومجهوله المصدر وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية و10 محاضر متنوعة، وهي احتكار سلعة بغرض البيع في السوق السوداء والتربح وعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط.



و جرى تسليم المحاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجاري استمرار التفتيش والرقابة على توزيع حصص السجائر وتحرير المخالفات

الحملة

الحملة