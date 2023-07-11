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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تشارك في اتحاد الجامعات الأفريقية

مشاركة الجامعة المصرية
مشاركة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

شاركت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية برئاسة الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة، في اجتماع مجلس ادارة اتحاد الجامعات الأفريقية ومؤتمر "قادة مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا 2023 COREVIP". 

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وعقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية في جامعة ناميبيا، بمشاركة عدد من الوزراء.ورؤساء الجامعات  أعضاء الاتحاد وممثلي تلك الجامعات، وعدد من أعضاء هيئات التدريس بالقارة السمراء. 

التعاون بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والجامعات الأفريقية 

وقال رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إنه تم بحث  سبل التعاون مع عدد من  الجامعات الافريقية خاصة في مجال  التميز والمبادرات الناجحة والتدخلات والنتائج في التعليم العالي الأفريقي وهو ما يسلط عليه الاجتماع الضوء كهدف رئيسي لهذا التجمع، باعتبار أن الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية نموذج نجاح متميز تحقق علي أرض مصر وباعتبارها احد مؤسسات التعليم العالي الأفريقية.
 

وأشار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إلى أن هذه الاجتماعات تساهم في تعزيز التعاون بين الجامعات الافريقية ونظيرتها المصرية. وذلك من خلال مبادرات مشتركة ذات صلة بالمجتمع التعليمي والبحثي. مما  يعزز من  المخرجات التعليمية والبحثية، ويحقق الطموحات المشتركة في التنمية والتطوير للقارة بأكملها. 
ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة المصرية والإفريقية والعربية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتعليم والتعلم داخل القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أن المؤتمر الذي يعقد مرة كل سنتين بحث الاهتمامات والأولويات المشتركة لتطوير التعليم العالي في المؤسسات الأعضاء والقارة الأفريقية. 

وأوضح رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أن هذه الاجتماعات ساهمت في التعرف إلى الممكنات الموجودة في الجامعات الافريقية التي تؤدي دوراً كبيراً في تحقيق التكامل البحثي بين الجامعات وبعضها. 

اتحاد الجامعات الأفريقية 

وأوضح أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تولي أهمية كبرى للتعاون والشراكات كونهما هدفاً استراتيجياً يسهم في تعزيز السمعة الإقليمية والعالمية للجامعة، بوصفها جامعة رائدة في التعلم الالكتروني وذات تجربة فريدة نحو التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية المصرية والإفريقية.

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