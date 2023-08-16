مباحثات للتعاون بين جامعة إسلسكا ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية

بحث مجلس أمناء جامعة إسلسكا، اليوم الأربعاء، سبل التعاون مع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمقر الجامعة بمرتفعات الأهرام.

واجتمع السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مع الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا.

أهمية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وخلال اللقاء أشار السفير هشام بدر إلى إشادة الجهات الدولية والأمم المتحدة بالنجاح الذي حققته المبادرة الوطنية في دورتها الأولى، والتي انتهت بعرض حلول مشكلات البيئة وتغير المناخ والمشروعات الفائزة أمام العالم بمؤتمر المناخCoP27 بمدينة شرم الشيخ، وأهمية المبادرة على المستوى الوطني والدولي.

وأوضح بدر أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تهدف إلى تنفيذ مشروعات خضراء/ ذكية من خلال تعظيم استخدام الحلول المناخية وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز التنسيق والشراكات بين أصحاب المصلحة في كل المحافظات لنشر الوعي المجتمعي بشأن تحديات تغير المناخ، وتمكين الفئات المختلفة في المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وإيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ، وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات، فضلا عن الشراكة الذكية المحلية والوطنية والدولية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل تلك المشروعات.

وأكد المنسق العام للمبادرة أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة لتشبيك الفائزين مع شركاء المبادرة والجهات الاستثمارية والتمويلية المختلفة، بهدف التوسع في تلك المشروعات وتقديم الدعم الفني والتقني والمالي لها، مشددًا على أهمية نشر الوعي بمفهوم تغير المناخ بجميع محافظات مصر ويتم ذلك من خلال البرامج التدريبية التي تنفذها المبادرة بالجامعات والمحافظات وجميع مراكز الشباب بالإضافة إلى البرامج التخصصية التي تقدم اونلاين على المنصات الخاصة بالمبادرة لتقديم الدعم لمقدمي المشروعات والراغبين في الاشتراك بالدورات القادمة.

وأشار السفير هشام بدر إلى أهمية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية باعتبارها نموذج غير مسبوق عالميا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة نابعة من محافظات وقري جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الغرض من هذه المبادرة هو إيجاد حلول حقيقية على واقع الأرض.

كما استعرض بدر أمثلة للشراكات بين عدد من المنظمات العالمية وعدد من المشروعات الفائزة في الدورة الأولى من المبادرة لتوفير التمويل اللازم لها.

وأعرب الدكتور على المليجى عن سعادته لهذة الزيارة كما ناقش معهم سبل التعاون المشترك.

وأشار المليجي إلى حرص الجامعه واهتمامها بالتعاون مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

حضر اللقاء فريق عمل المبادرة نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكية، نيفين خليفه مدير وحده الاتصال بالمبادرة، منه يحي مشرف العمليات بالمبادرة، عمر بيبرس، نادين والي، سلمي نصار.

ومن الجامعة د.كريم الحناوى أمين عام جامعة اسلسكا، د.محمد العيسوى مدير برامج البكالوريوس، د.حسام رشاد مدير جودة البرامج، مديحه عاشور المسئول الإعلامى، مريم كازمانى مسئول التسويق الرقمى بالجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة اسلسكا تقوم بدور ريادى على كافة الأصعدة، سواء من خلال تقديم برامج البكالوريوس في تخصصات جديدة ومنها إدارة الرياضة وإدارة العلامات التجارية وذكاء الأعمال؛ وأيضا من خلال برنامج ماجستير إدارة الأعمال ودكتوراه إدارة الأعمال، وركزت الجامعة خلال الفترة الماضية على برامج مهنية في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وإدارة الرعاية الصحية..

يشار إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية وجامعة أسلسكا بدأ عام 2015، وتم تتويجه بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية في 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «اسلسكا مصر» الموقع بين وزارة التعليم العالي والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ــ فرنسا).

للتسجيل بالمبادرة يرجي زيارة الموقع الإلكتروني www.sgg.eg

