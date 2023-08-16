السيسي: إنشاء منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة

قال الرئيس السيسي، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 300 فدان بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها، لتنمية محافظة مطروح والمنطقة الغربية.

منفذ السلوم

قال الرئيس السيسي، إن مشروع الصرف الزراعي في سيوة تأخر كثيرًا لكن المهم أنه تم الانتهاء منه، مؤكدًا أن الدولة أنقذت واحة سيوة من مصير صعب وصفة، قائلًا: "مافيش شهادة وفاة لأي مكان في مصر طول ما نحن مع بعض".

وتابع الرئيس السيسي، أن واحة سيوة لها تاريخ عظيم وجزء من مصر أصيل، والدولة نجحت في حل مشكلتها ، مضيفة أنها كانت معرضة للغرق ، وإن شاء الله لن يحدث هذا وقد كان وانقذنها بالفعل.

ناشد الرئيس السيسي، أهالي سيوة ، قائلًا: مشروع انقاذ سيوة من الغرق أخذ ثلاث سنوات، لذلك من فضلكم حافظوا على هذا الإنجاز

وأكد أن محافظة مطروح لم تلقى اهتمام كبيرًا من الدولة خلال سنوات، متابعا أن مطروح تشهد تطور كبير خلال الأربع سنوات الماضية ، والدولة تنفذ المستهدف من مشروعات مطروح خطوة خطوة على طريق التنمية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، متابعا أن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية، قائلا: شغلين في كل شبر في البلد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، مع أهالي مطروح والسلوم.