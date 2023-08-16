للعام الثاني.. مد خدمة هشام مسعود مديرا لصحة الشرقية

قدم العاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديري العموم، ومديري الإدارات الفنية والإدارية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتجديد الثقة ومد خدمة الدكتور هشام شوقي مسعود مديراً لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بعد بلوغه السن القانوني للمعاش، للعام الثاني على التوالي، اعتباراً من ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣، ولمدة عام.

وأشار بيان مديرية الصحة بالشرقية أطلعت الوفد عليه، إلى أن العاملين المديرية وقيادتها

قدموا التهنئة لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على هذه الثقة الغالية، لاستكمال مسيرة النجاح، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ أعوام، منذ تولي مسعود قيادة الصحة بالشرقية، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

وتم الإشارة إلى أن محافظة الشرقية، شهدت نهضة صحية خلال الأونة الأخيرة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنذ تكليف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيلاً لوزارة الصحة بالشرقية في إبريل من عام ٢٠١٨، وخاصة من جانب تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، بتكلفة تقديرية بلغت نحو المليار جنيه، مما ساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها.

وتصدرت محافظة الشرقية، جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين بالعديد من المبادرات الرئاسية الصحية، والتي استهدفت كل أفراد الأسرة المصرية، من الأطفال والسيدات والشباب وحتى كبار السن، بداية من مبادرة القضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية، مروراً بدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، وسوء التغذية لطلبة المدارس، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، وغيرها من مبادرات كبار السن، وتقديم خدمات الرعاية الأولية، والقضاء على قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وفحص المقبلين على الزواج، ومتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، ونهاية ومبادرة ١٠٠ يوم صحة الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة على مستوى الجمهورية.

ويشار خلال بيان صحة الشرقية، إلى أن هذه الفترة، تم إضافة تخصصات طبية جديدة لم تشهدها مستشفيات الصحة من قبل منها: جراحات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأطفال، والوجه والفكين وغيرها من الجراحات المتقدمة ذات المستوى الثالث، بجانب إنشاء وحدات نوعية متخصصة للمرة الأولى مثل وحدة التصلب المتعدد، ووحدة الحساسية والمناعة، واضطرابات النوم، وغيرها، وتوفير كافة التجهيزات الطبية الحديثة اللازمة للعمل، بالإضافة إلى التطور الملحوظ في الخدمات الوقائية جنباً بجنب مع الخدمات العلاجية، مع تعظيم دور التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمحافظة الشرقية خلال الفترة السابقة.