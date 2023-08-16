رئيس مدينة رأس غارب يناقش 20 طلب خلال لقاء المواطنين

عقد اليوم اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب بالبح الأحمر، لقاء المواطنين الدورى الأربعاء، من كل اسبوع لبحث شكاوى وطلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

واستعرض نديم عدد (20) طلب مقدم من المواطنين تنوعت الطلبات ما بين تعويضات العشوائيات لحل مشاكل الورثة واستخراج بيان صلاحية بمنطقة الوادى وشكوى ازالة الزيادات والحصول على فرصة عمل وطلب اشغال وتظلم من القيمة التقديرية لفاتورة المياه والحصول على وحدة سكنية والحصول على اعانة انسانية وقطعة ارض بمنطقة خور رحمى متعارضة مع المخطط العمرانى .

وأشار إلى أنه تم الرد على جميع الشكاوى وتحويلها الى الادارات المختصة واتخاذ الاجراءات لحلها طبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك .



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وضرورة التيسير على المواطنين والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم والرد عليها وحلها وتخفيف معاناتهم .