محافظ جنوب سيناء يتابع خطة جهاز التعمير للعام المالي الجديد

استعراض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ما تم خلال لقاء المحافظ مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيضا المشروعات التي تم مناقشتها مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، شملت تلك المشروعات مشروعات استكمال بعدد 11 مشروع بتكلفة 954.7 مليون جنيه منها مشروعات طرق باجمالي 575.7 مليون جنيه، ومشروعات الكهرباء بعدد 3 مشروعات بإجمالي مبلغ 108.5 مليون جنيه.

وكذلك مشروعات إسكان بدوي بعدد 3 مشروعات بتكلفة تقديرية قدرها 70.5 مليون جنيه، ومشروع استكمال المرحلة الثالثة لمزرعة 30 يونيو ضمن مشروع التنمية المتكاملة بتكلفة 200 مليون جنيه.

بالاضافة لمشروعات جديدة بعدد 13 مشروع بتكلفة تقديرية إجمالية 657.7 مليون جنيه .

كتم خلال المؤتمر متابعة الموقف التنفيذي لمدرسة وي وموقف الموافقة التشغيلية من الإدارة التكنولوجية بوزارة التربية والتعليم، وعرض موقف الدراجات التشاركية والاسكوتر بمدينة شرم الشيخ.

وتم عرض موقف اعمال 118 وحده الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وموقف ساحات الانتظار ( الباركينج) وتوصيل الغاز الي محلات شارع السلام .