المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق أحلام سكان القرى النائية في مركز الفرافرة

في سباق مثير ، يسابق الجهاز التنفيذي بمحافظة الوادي الجديد الزمن من أجل إنجاز أكبر مشروع تنموي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى النائية بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووفقًا للتقارير، تم تنفيذ حوالي 95٪ من المشروعات في 28 مشروعًا خدميًا في القرى النائية، حيث تم إنشاء 6 مجمعات زراعية وتنفيذ مشروعات في قطاع الصحة وبناء 9 وحدات و8 نقاط إسعاف. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروعات في قطاعات المحليات ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن والكهرباء والشباب والرياضة.

تنفيذ حوالي 307 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية

تعد مبادرة حياة كريمة واحدة من المبادرات التي تحققت على أرض الواقع في محافظة الوادي الجديد ، حيث لم يتوقف العمل للحظة واحدة على مدار ثلاث سنوات من أجل تحقيق أحلام سكان القرى النائية في مركز الفرافرة. حيث تم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 28 قرية و6 وحدات محلية بمركز الفرافرة، حيث تم تنفيذ حوالي 307 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمجمعات الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتعليم والإدارة المحلية.

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة، أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة عن موافقة اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم على اعتماد الإعلان عن أكثر من 600 وظيفة في أغلب القطاعات المحلية بنظام الانتداب أو الإعارة من الوظائف الحكومية إلى وظائف في مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى مركز الفرافرة. وتتضمن الامتيازات إجراءات إضافية مثل مكافآت تشجيعية وبدلات لأيام العطلات الرسمية بنظام الأجر مقابل العمل، وأجور إضافية للموظفين وإمكانية نقلهم إلى موقعهم الجديد.

شملت شروط التقدم للوظائف عدم تجاوز سن المتقدم 45 عامًا، والحصول على تقرير كفاءة ممتاز، وإجراء تحليل للمخدرات. كما يجب على الموظف تقديم طلب لشغل الوظيفة يحتوي على بيان حالة وظيفية وموافقة جهة العمل الأصلية وصورة من بطاقة الرقم القومي. تشمل الامتيازات أيضًا منح حافز الجذب الخاص بمنطقة الفرافرة واستثناء الموظف من شروط توزيع الأراضي وتقسيمات الشباب في تلك المناطق لتسهيل انتفاعه بقطعة أرض. التقديم في قرى مركز الفرافرة مستمر حتى 25 يونيو الجاري.

تابع محافظ الوادي الجديد ، دكتور محمد الزملوط ، خريطة تنفيذ المشروعات التي تشملها المبادرة في قرى الكفاح وأبو هريرة واللواء صبيح والنهضة. وقد قام المحافظ بزيارة وتفقد المشروعات المنجزة واجتمع مع رؤساء القرى في مركز الفرافرة. جرى أيضًا عقد اجتماع مع رؤساء القرى بحضور ممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية والمسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والقيادات التنفيذية المعنية.

وأُنجزت مشروعات قطاع الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة 232 مليون جنيه. تضمنت هذه المشروعات توصيل التيار الكهربائي لـ14 محطة تنقية مياه شرب موزعة على المراكز الإدارية الخمسة بتكلفة 93 مليون جنيه وتنفيذ مشروعات توصيل الكهرباء في 27 موقعًا بتكلفة حوالي 140 مليون جنيه. كما تم تركيب أبراج هوائية وكابلات أرضية وتشغيل 5 وحدات صحية و4 مبانٍ للشباب و6 مبانٍ زراعية و12 محطة رفع و 5 محطات لمعالجة الصرف الصحي. جديدة في نطاق مركز الفرافرة.

تقدم أهالي قرى الفرافرة المستفيدين من مبادرة حياة كريمة بالشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة القيادات في الحكومة والمحافظة على ما بذلوه من جهود لتنفيذ مشروعات المبادرة في وقت قياسي. وأكد الأهالي أن المشروعات الجديدة غيرت ملامح حياتهم بشكل كامل ، حيث أصبحت كافة الخدمات الأساسية متاحة في قراهم بعدما كانوا يفتقرون لهذه الخدمات لعدة سنوات. وتعكس هذه المبادرات حرص الرئيس السيسي على دعم المواطنين المصريين في مناطق مختلفة من البلاد.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق أحلام سكان القرى النائية في مركز الفرافرة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق أحلام سكان القرى النائية في مركز الفرافرة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق أحلام سكان القرى النائية في مركز الفرافرة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق أحلام سكان القرى النائية في مركز الفرافرة