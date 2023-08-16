رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد





وجه الدكتور محمد محمود خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، بضرورة إنهاء كافة استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد، ورفع كفاءة البنية التحتية والرقمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وكذلك الانتهاء من اعتماد اللوائح الدراسية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة بحضور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، و مصطفى حسن متولي أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خضر على العمل على استكمال الاجراءات اللازمة المتعلقة بإمكانية استحداث برامج تكنولوجية جديدة، وإدخال البرامج البينية التى تجمع بين التخصصات المتداخلة ضمن البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، لتعزيز المخرجات التى تقدمها للمجتمع لتناسب مواصفات سوق العمل المحلية والدولية وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ناقش الاجتماع قبول الطلاب الجدد واجراءات الكشف الطبي واستكمال أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري وصيانة المعامل والورش، و استعراض خطة بالأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد، لتوفير بيئة تعليمية تناسب الطلاب وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

واستعرض الدكتور خضر التوسعات والانشاءات الجديدة للجامعة، والاطلاع على آخر المُستجدات والتجهيزات الخاصة بقاعات المحاضرات والمعامل والورش بواحة السيليكون ببنى سويف، والاطمئنان على جاهزية تشغيلها بالشكل المناسب، وذلك في إطار خطة توسعات الجامعة في البرامج الدراسية الجديدة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة.