الدقهلية تتابع إجراءات البدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بـ"حياة كريمة"

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًّا بحضور الدكتور محمد فرجاني، والدكتور ناصر هاشم المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء المسئولين عن متابعة حياة كريمة بالدقهلية، بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة، وممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات وقطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز، وبلقاس والمنزلة وميت غمر واجا والسنبلاوين، وكذلك رئيس مركز شربين، ومديري الإدارات التنفيذية المختصة بديوان عام المحافظة.

نظم الاجتماع المهندسة ريهام عبدالشافي منسق حياة كريمة، وأحمد عبدالعليم مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

تناول مختار، خلال الاجتماع متابعة الإجراءات والاستعدادت اللازمة للبدء في طرح تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالمراكز المشار إليها، إذْ من المقرر البدء في طرح وتنفيذ 56 مشروعًا لمياة الشرب والصرف الصحي ومعالجة صرف صحي بقري المراكز المذكورة كمرحلة أولي لمشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

استعرض مختار، نماذج من قطع الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة بالمراكز المستهدفة، موجهًّا بأهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية كافة سواء كانت وحدات محلية أو مديريات خدمات والمجتمع المدني للمشاركة في التيسير للبدء في إقامة المشروعات المقرر تنفيذها مؤكدًا ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها لتذليل جميع العقبات الإدارية والفنية للبدء في طرح تنفيذ المشروعات.

أكد مختار، وممثلي مجلس الوزراء "مسئولي ملف حياة كريمة بالدقهلية، على ضرروة التأكيد علي انتهاء المعاينات الفنية ومدي صلاحية الأراضي التي تم توفيرها لإقامة المشروعات بالمرحلة الثانية والاستفادة القصوي من الخطوات والإجراءات كافة التي تمت خلال المرحلة الأولي بقري مركز شربين.

لفت إلى أن محافظة الدقهلية حققت المركز الأول بين المحافظات في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية بالمبادرة.

أشار إلى أن الدقهلية حققت المركز الأول أيضًا علي مستوي الجمهورية في انتظام التشغيل وتقديم الخدمات من المجمعات الحكومية والمراكز التكنولوجية بمشروعات حياة كريمة في مرحلتها الأولي بقري مركز شربين.

أوضح أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة فكما أنها تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين فهي تهدف في المقام الأول إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في القطاعات كافة وعلي جميع المستويات التنفيذية.