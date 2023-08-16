ارتقاع الحرارة بالإسكندرية ورفع الرايات الخضراء والصفراء بالشواطئ

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حارًّا نهارًا رطبًا فى ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 31 درجة، والصغرى تسجل 23 درجة، بينما سادت حالة من الاستقرار النسبى بأمواج البحر على شواطئ وذلك بالمقارنه بالأيام الماضية فيما لا تزال التحذيرات قائمة بالنسبة لشواطئ القطاع الغربى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا حارًّا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأعلنت هيئة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن إصدراها بيانًا للشواطئ القطاع الشرقي مثل العصافرة والمندرة وميامي وسيدي بشر الرايات الخضراء والصفراء.

أشار البيان إلى أن استمرار ارتفاع الأمواج بشواطئ العجمي والقطاع الغربي، ما استدعى رفع الرايات الحمراء، محذرًا من استمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي.

أضافت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية المصطافين أن نسب الإشغالات بشواطئ القطاع الشرقي 50% وشواطئ القطاع الغربي 30%، مناشدة المصطافين بالالتزام بتعليمات المنقذين ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة.

تعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيًّا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.