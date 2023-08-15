جامعة جدة تدعو الطلاب لاستكمال إجراءات تأكيد الترشيح لتجنب رفض القبول

أعلنت جامعة جدة نتائج الترشيح للقبول "للسنة التأهيلية"، للعام الجامعي 1445هـ، داعية الطلاب والطالبات إلى استكمال إجراءات تأكيد الترشيح بشكل سريع.

فسما ينتهي تأكيد القبول خلال ساعات، حيث أوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التأكيد الخاص بالقبول يتم عبر بوابة القبول والذي ينتهي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 محرم 1445هـ/ 15 أغسطس 2023م في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

تحذير جامعة جدة للطلاب

وحذرت جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية من عدم تأكيد الطلاب والطالبات لرغبة القبول خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث أن التأخير في التأكيد يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة.

وفي نفس السياق كانت الجامعة قد أعلنت إتاحة فرص القبول بالجامعة للموهوبين من جميع أنحاء المملكة الذين لم يحصلوا على قبول جامعي وذلك من خلال برنامج استقطاب الموهوبين في المجالات التالية:

مجال العلوم والابتكار.

مجال علوم الرياضة.

مجال القرآن الكريم.

مجال الثقافة والفنون.

آلية القبول ببرنامج الموهوبين

التقديم عبر رابط استقطاب الموهبين بموقع عمادة القبول والتسجيل، بجامعة جدة خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 27 محرم 1445هـ/ 14 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الاربعاء الموافق 29 محرم 1445هـ/ 16 أغسطس 2023م.

دراسة وفرز طلبات القبول من لجنة القبول والتسجيل والكليات المعنية وإدارة استقطاب ورعاية الموهوبين يوم الخميس الموافق 1 صفر 1445هـ، وإعلان النتائج عن طريق ارسال رسائل نصية للمقبولين.

ويشترط من جميع المقبولين تمثيل الجامعة في جميع المشاركات والمحافل المحلية والدولية.