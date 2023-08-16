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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع مراحل تقديم الطلاب 

رئيس الجامعة الأهلية
رئيس الجامعة الأهلية يتابع تقديم الطلاب

أجري الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية اليوم جولة تفقدية داخل الجامعة الأهلية لمتابعة مراحل التقديم المباشر للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ،حيث يستمر التقديم حتى يوم الأثنين المقبل  وذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية  ومحمد سليم أمين عام الجامعة  و محمود صبره مدير عام شئون التعليم والطلاب.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته ، بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول و توفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات، كما وجه بفتح الكافتيريا تيسيرا على أولياء أمور الطلاب المتقدمين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن الجامعة قامت بتخصيص مقر للبنك المختص داخل الجامعة لتسهيل كافة المعاملات المالية أمام الطلاب تيسيراً عليهم.  

كما قام رئيس الجامعة بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.

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