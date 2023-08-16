رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول برنامج "جيولوجيا البترول" بكلية العلوم

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا حول برنامج: "جيولوجيا البترول"، والذي قدمه الدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد كلية العلوم؛ وذلك في إطار استحداث وتطوير برامج جديدة تؤهل لوظائف المستقبل، وتواكب متطلبات الثورة الصناعية والتحول لجامعات الجيل الرابع؛ بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، ودعم احتياجات الدولة الوطنية.

قال الدكتور أحمد المنشاوي: “إن برنامج جيولوجيا البترول يعد واحدًا من برامج كلية العلوم الخاصة والمميزة، ويخضع نظام الدراسة للساعات المعتمدة، ويحصل الخريج على بكالوريوس العلوم -جيولوجيا البترول”، لافتًا أن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتي؛ العلوم، والرياضيات، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تخريج طلاب ذوى كفاءة عالية، ولديهم القدرة على التفكير والابتكار، بجانب قدرتهم على إجراء البحوث الأكاديمية، والتطبيقية المتميزة.

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن مجال جيولوجيا البترول يعد من المجالات المستحدثة، والأكثر طلبًا من سوق العمل في الآونة الأخيرة، مضيفًا أن قسم الجيولوجيا بكلية العلوم؛ أبرم اتفاقًا علميًّا في مجال التدريب مع كلية البترول والغاز الطبيعي بدولة روسيا الاتحادية؛ وذلك لتوفير فرص تدريب للطلاب الملتحقين بالبرنامج.

أضاف الدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد الكلية، أن البرنامج يقدم لدارسيه عددًا من الامتيازات أهمها: إمكانية إيجاد فرصة للطلاب؛ للتدرب، أوالعمل بإحدى شركات البترول، كما أن البرنامج مدعوم من عدد من شركات البترول من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعة، بما يجعل البرنامج يحقق متطلبات سوق العمل.