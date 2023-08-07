نشرة أخبار التوك شو.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم وبشرى بشأن الطقس

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أضرار الموجة الحرارة على صحة الإنسان والأمراض التي تنتشر في فصل الصيف.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الصحة تحذر المواطنين: ابتعدوا عن الشمس واشربوا السوائل (شاهد)



أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أم مبادرة زيرو جمارك كان مطبقًا على المصريين وغير المصريين بشأن استقدام الذهب من الخارج، مقابل دفع ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية فقط.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تفاصيل مبادرة زيرو جمارك للذهب (شاهد)



أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة ويجري حاليا بعض الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

آخر مستجدات الحالة الصحية لأحمد عمر هاشم (شاهد)



شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على قناة "بي بي سي" البريطانية موجها لها العديد من الاتهامات.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى يهاجم بي بي سي: قناة مأجورة (فيديو)



قال أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، والصديق المقرب لـ"سيد عبدالحفيظ"، مدير الكرة المقال من النادي الأهلي، إن جمهور الأهلي تفاعل بشكل مميز مع قرار إقالة سيد عبدالحفيظ.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

صديق سيد عبدالحفيظ يكشف سبب حزنه بعد الإقالة من الأهلي (فيديو)



كشف الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست تفاصيل جديدة بشأن العمل الفني الكبير الذي يعكف عليه للفنانة شيريهان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخضع لدراسة معمقة حاليًّا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعودة شيريهان للساحة الفنية.. مدحت العدل يكشف التفاصيل (فيديو)



علق الإعلامي نشأت الديهي، على أزمة الدولار التي تعيشها مصر، قائلا: "مصر مكنش فيها دولار عام 1987، أزمة الدولار قديمة، وليست أمر مستجد على مصر".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نشأت الديهي: أزمة الدولار ليست جديدة ومصر مكنتش سويسرا قبل كدا (فيديو)



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن أغلب المحافظات ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وسنشعر بنسب الرطوبة، ونشاط نسبى للرياح، يبدأ من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الأرصاد تكشف عن بشرى بشأن الطقس خلال الأيام المقبلة



كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن ويوجد فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي، موضحا أن السعر انخفض إلى 55 جنيهًا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

شعبة الدواجن: الأزمة انتهت ولدينا فائض ندرس تصديره (فيديو)

