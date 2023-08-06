صديق سيد عبدالحفيظ يكشف سبب حزنه بعد الإقالة من الأهلي (فيديو)

قال أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، والصديق المقرب لـ"سيد عبدالحفيظ"، مدير الكرة المقال من النادي الأهلي، إن جمهور الأهلي تفاعل بشكل مميز مع قرار إقالة سيد عبدالحفيظ.

أضاف أحمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم: "كولر لم يطلب إقالة الكابتن سيد عبدالحفيظ وهذا الحديث غير صحيح، وكان هناك توافق من النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ على ترك منصبه، لكن الطريقة والاختيار كان مفاجئا بالنسبة للكابتن سيد عبدالحفيظ".

سيد عبدالحفيظ كان يعلم بقرار الإقالة والمشكلة تكمن في الطريقة:

أوضح حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق: “سيد عبدالحفيظ كان يعلم بقرار الإقالة، لكن المشكلة تكمن في الطريقة” ، معقبًا: "سيد كان يقول لي دائمًا أنا عايز أمشي وأنا واقف على رجلي وماشي بكرامتي".

كان أحمد فوزي كشف عن الخطوة المقبلة لسيد عبدالحفيظ لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

قال فوزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد: "سيد عبدالحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة".

وتابع: "غير صحيح أن سيد عبدالحفيظ تلقى عروضًا من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

أضاف: "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبدالحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عددًا من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".

اختتم فوزي: "لا أعتقد أن سيد عبدالحفيظ يملك عرضًا حاليًا من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروض مادية سبب أمام سيد عبدالحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".