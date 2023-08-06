أحمد موسى يهاجم بي بي سي: قناة مأجورة (فيديو)

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على قناة "بي بي سي" البريطانية موجها لها العديد من الاتهامات.

قناة بي بي سي أصبحت مهجورة من الإنجليز

وكشف موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد عن ضربة موجعة تعرضت قناة "بي بي سي" لها، قائلا: "أصبحت مهجورة من الإنجليز، لأنها مأجورة من الإخوان ولم تعد مشغولة بقضايا الإنجليز".

وتابع:" المواطن الإنجليزي كاره قناة بي بي سي لأنها تهتم بأخبار الإخوان أكثر من أي شئ آخر، وهناك 3 ملايين مواطن رفضوا دفع الاشتراك في رسالة إلي إغلاقها".

أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم السبت، عن إلغاء اعتماد قناة "بي بي سي" البريطانية على أراضي سوريا، قائلة إن القناة "تعمدت تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".



وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن قناة "بي بي سي" "تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر، تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".

وأضاف الوزارة أنه "رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".

كما أكدت في بيانها أنه "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا".

ولم ترد بي بي سي على الفور على طلب للتعليق.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا الشهر الماضي حول ما قالت إنها "روابط مباشرة" بين تجارة الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون وعائلة الرئيس بشار الأسد ، وكذلك الجيش السوري.