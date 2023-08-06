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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نشأت الديهي: أزمة الدولار ليست جديدة ومصر مكنتش سويسرا قبل كدا (فيديو)

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي،  على أزمة الدولار التي تعيشها مصر، قائلا: "مصر مكنش فيها دولار عام 1987،  أزمة الدولار قديمة،  وليست أمر مستجد على مصر".

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وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إن رجل الأعمال أشرف السعد كتب تغريدة عن أصل أزمة الدولار في مصر، محتواها: "الحكومة المصرية عام 1987 في عهد  رئيس الوزراء عاطف صدقي استعانوا به والحاج أحمد الريان، من أجل الحصول على 400 مليون دولار، ولم يكن في الدولة في هذا الوقت إلا 200 مليون دولار".

 محدش يجي يقول كنا سويسرا


وتابع: "لما يطلع واحد دلوقتي فاشل لم ينتج إلا الفشل، ويقوم بالتنظير على الوضع الاقتصادي المصري، ده اسمه ايه،  محدش يجي يقول كنا سويسرا، وبقينا دلوقتي دولة تانية" .

وأشار نشأت الديهي إلى أن لدينا أحد رجال الأعمال ليس لديه إلا السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مستطردًا: " انا مسميه ميكي ماوس، هناك فرق بين رجال الأعمال وعيال الأعمال، لدينا رجال أعمال عظماء في مصر مثل مجموعة العربي ، ومجموعة السويدي وأحمد عز".
 

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