آخر مستجدات الحالة الصحية لأحمد عمر هاشم (شاهد)

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة ويجري حاليا بعض الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات.

وقال "هندي" خلال تصريحاته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم تكررت أكثر من 10 مرات، لافتا إلى أن الدكتور أحمد عمر في صحة جيدة ويجري بعض الفحوصات الطبيعية نظرا لسنه ووضعه الصحي.

وتابع: "الدكتور أحمد عمر هاشم حالته الصحية بالنسبة لوضعه الصحي طبيعية جدا ولسة كنت معاه من ربع ساعة وهو عرف بالشائعة التي صدرت نحوه".

وأكمل هندي أنه "فوجئنا بسيل من نشر الأخبار الكاذبة، وأقول للناس أنه لا بد من أن تتقي الله فيما تنشر وأن تتحري الصدق"، لافتا إلى أنه ينبغي على الجميع عدم تصديق كل ما يشاع .

وأكمل "الدكتور أحمد عمر هاشم بخير وبصحة جيدة، ومثله الكثير من العلماء دائمًا في عباداته وورده وقراءته".

حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، بخبر وفاة الداعية الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كان الدكتور أحمد عمر هاشم، قد توجه في وقت سابق بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، لسرعة تدخل فضيلته وتواصله مع الجهات المسئولة داخل مصر، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ الإمام الطيب، وأن يوفقه دائما للوقوف بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

إيمان أبوطالب: أحمد عمر هاشم بخير.. ويخضع لعملية جراحية غدًا

بينما قالت الإعلامية إيمان أبوطالب، مقدمة برنامج «بالخط العريض»، على شاشة قناة «الحياة»، إن الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، بخير ولا صحة لشائعات وفاته.

وكتبت عبر صفحتها على «فيس بوك» قائلة: «حفظ الله العالم الجليل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم.. نحن نحبك ونقدرك ونجلك إمامنا الغالي صاحب القلب المليء بالمحبة والتسامح والرحمة والخير للجميع، أدامك ربي نعمة غالية في حياتنا وحياة كل من تحب»، مستطردة «غدًا يخضع فضيلته لعملية جراحية مرتب لها منذ ثلاثة أشهر.. دعواتكم».