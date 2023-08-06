الأرصاد تكشف عن بشرى بشأن الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن أغلب المحافظات ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وسنشعر بنسب الرطوبة، ونشاط نسبى للرياح، يبدأ من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، مساء اليوم ، غدا سيبدأ الانخفاض والعظمى بالقاهرة فى الظل 36 درجة مئوية وستنخفض بشكل تدريجى حتى يوم السبت المقبل وخاصة بالمحافظات الشمالية.

الرطوبة مكملة معنا ولدينا فرص سقوط أمطار فى شهر أغسطس

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن الرطوبة مكملة معنا ولدينا فرص سقوط أمطار فى شهر أغسطس، ومنها حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين بسبب الحزام المدارى والذى بدأ فى شمال السودان وسيؤثر علينا، ولن يؤثر على المناطق الشمالية فى مصر بشكل كبير.