الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عودة شيريهان للساحة الفنية.. مدحت العدل يكشف التفاصيل (فيديو)

الفنانة شيريهان
الفنانة شيريهان

كشف الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست تفاصيل جديدة بشأن العمل الفني الكبير الذي يعكف عليه للفنانة شيريهان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع لدراسة معمقة حاليا.

txt

مدحت العدل يوجه رسالة لمرتضى منصور ويكشف موقفه من رئاسة الزمالك (فيديو)

لدينا مشاريع كثيرة نفكر فيها للفنانة شيريهان

وقال مدحت العدل، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الأحد، إن الجمهور ينتظر من شيريهان الكثير وذلك لأن اسمها كبير، مضيفا أن لدينا مشاريع كثيرة نفكر فيها للفنانة شيريهان.

نبحث عن اسم من أسماء كثيرة لعمل يليق بالفنانة الكبيرة شيريهان

وأضاف الدكتور مدحت العدل،  أنه حاليا كل شيء يدرس بقوة، ونبحث عن اسم من أسماء كثيرة لعمل يليق بالفنانة الكبيرة شيريهان بعد هذا الغياب الطويل عن الساحة الفنية.