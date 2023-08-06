عودة شيريهان للساحة الفنية.. مدحت العدل يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست تفاصيل جديدة بشأن العمل الفني الكبير الذي يعكف عليه للفنانة شيريهان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع لدراسة معمقة حاليا.

لدينا مشاريع كثيرة نفكر فيها للفنانة شيريهان

وقال مدحت العدل، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الأحد، إن الجمهور ينتظر من شيريهان الكثير وذلك لأن اسمها كبير، مضيفا أن لدينا مشاريع كثيرة نفكر فيها للفنانة شيريهان.

نبحث عن اسم من أسماء كثيرة لعمل يليق بالفنانة الكبيرة شيريهان

وأضاف الدكتور مدحت العدل، أنه حاليا كل شيء يدرس بقوة، ونبحث عن اسم من أسماء كثيرة لعمل يليق بالفنانة الكبيرة شيريهان بعد هذا الغياب الطويل عن الساحة الفنية.