شعبة الدواجن: الأزمة انتهت ولدينا فائض ندرس تصديره (فيديو)

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن ويوجد فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي، موضحا أن السعر انخفض إلى 55 جنيهًا.

يتم حاليا مناقشة تصدير الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالجيزة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنتاج متزايد في القطاع الداجني ولم يتأثر بموجة الحرارة خلال الفترة الماضية بسبب وعي المنتجين، مؤكدا أن هناك تصدير لمصنعات الدواجن لعدة دول عربية، ويتم حاليا مناقشة تصدير الدواجن.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالجيزة إلى أننا كنا ننتج 2.5 مليون طائر يوميا ووصلنا حاليا إلى 4 مليون طائر وبالتالي لا توجد لدينا أزمة نهائيا في الدواجن