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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة تحذر المواطنين: ابتعدوا عن الشمس واشربوا السوائل (شاهد)

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة،  أضرار الموجة الحرارة  على صحة الإنسان والأمراض التي تنتشر في فصل الصيف.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

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بسبب ارتفاع درجات الحرارة شوارع الفيوم خالية من المارة

وقال “عبدالغفار” خلال تصريحاته ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن هناك أمراض تنتشر عن طريق فساد الطعام خلال الصيف والطفح الجلدي والإصابة بالنزلات المعوية.

ونصح عبدالغفار المواطنين بالابتعاد عن الشمس وشرب السوائل بكثرة وارتداء الملابس القطنية الخفيفة،  متابعا "لدينا معدلات إصابات بالإجهاد الحراري أكثر من العام الماضي".

ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة 

وتشهد حالة الطقس الآن موجات قياسية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال ذروة فصل الصيف التي تعايشها مصر الآن، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية بالقاهرة والمحافظات.

من جهته حذر المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من الوارد حدوث تكرار في موجات ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس الجارى 2023، موضحة أن البلاد ما زالت في ذروة فصل الصيف.

الحزام المداري

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن امتداد ظاهرة الحزام المداري على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ما يتسبب تكاثر السحب الركامية خاصة على كل من "حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر" و يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الحزام المدارى هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء، ويكون موازيًا له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف، بسبب رحلة الشمس، والمعروف أن هذا الخط بسبب حرارة الشمس، حيث يدفع قوى تسمي "كوريوليس الهواء" فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى إلى الشمال، وتكون هذه المنطقة الخاصة بالحزام المداري، ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس، لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لحدوث العواصف الرعدية.

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