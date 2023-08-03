الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جامعة الملك سلمان الدولية .. التفاصيل الكاملة للتقديم

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة الملك سلمان الدولية، يسعى الكثير من الطلاب عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، إلى معرفة كافة التفاصيل عن التقديم في جامعة الملك سلمان الدولية، خاصة أنها أبرز الجامعات التي تم تشيدها وافتتاحها في المرحلة الأولى من الجامعات الأهلية في مصر.

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ويرغب الكثير من الطلاب الذينلم يحالفهم الحظ بالحصول على مجموع مرتفع، بالبحث على جميع الكليات التي تقبل بتنسيق ينخفض عن التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، وهو ما يجعل جامعة الملك سلمان الدولية محل اهتمامهم.

خطوات التقديم في جامعة الملك سلمان

في ابداية يجب الدخول إلى الرابط التالي من هنا 

النقر على أيقونة سجل الآن

يجب اختيارالبرنامج الأكاديمي الذي ترغب فيه

إدخال بياناتك الشخصية

يجب إدخال البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي 

كتابة لمجموع  الحاصل عليه في الشهادة الثانوية.

رفع المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.

سداد رسوم التقديم وقيمتها 1500 جنيه لا تسترد.

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2023- 2024

مصروفات فرع الجامعة بمدينة طور سيناء

115 ألفا و500 جنيه مجال الطب

طب الأسنان 106 آلاف و700 جنيه.

مجال التمريض 31 ألف جنيه

الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

مجال الهندسة 69 ألف جنيه

مجال علوم الحاسب 69 ألف جنيه

هندسة الحاسب 69 ألف جنيه.

مصروفات الكليات بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ

43 ألف جنيه لمجال اللغات التطبيقية

40 ألف جنيه لكلية السياحة والضيافة

الفنون والتصميم 49 ألف جنيه

مجال العمارة 69 ألف جنيه

مصروفات الكليات بفرع الجامعة في مدينة رأس سدر

66 ألف جنيه في مجال الطب البيطري

93 ألف جنيه لمجال الصيدلة

مجال العلوم الأساسية 48 ألف جنيه

مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه

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