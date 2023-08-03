جامعة الملك سلمان الدولية .. التفاصيل الكاملة للتقديم

جامعة الملك سلمان الدولية، يسعى الكثير من الطلاب عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، إلى معرفة كافة التفاصيل عن التقديم في جامعة الملك سلمان الدولية، خاصة أنها أبرز الجامعات التي تم تشيدها وافتتاحها في المرحلة الأولى من الجامعات الأهلية في مصر.

جامعة الملك سلمان الدولية

ويرغب الكثير من الطلاب الذينلم يحالفهم الحظ بالحصول على مجموع مرتفع، بالبحث على جميع الكليات التي تقبل بتنسيق ينخفض عن التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، وهو ما يجعل جامعة الملك سلمان الدولية محل اهتمامهم.

خطوات التقديم في جامعة الملك سلمان

في ابداية يجب الدخول إلى الرابط التالي من هنا

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يجب اختيارالبرنامج الأكاديمي الذي ترغب فيه

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يجب إدخال البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي

كتابة لمجموع الحاصل عليه في الشهادة الثانوية.

رفع المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.

سداد رسوم التقديم وقيمتها 1500 جنيه لا تسترد.

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2023- 2024

مصروفات فرع الجامعة بمدينة طور سيناء

115 ألفا و500 جنيه مجال الطب

طب الأسنان 106 آلاف و700 جنيه.

مجال التمريض 31 ألف جنيه

الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

مجال الهندسة 69 ألف جنيه

مجال علوم الحاسب 69 ألف جنيه

هندسة الحاسب 69 ألف جنيه.

مصروفات الكليات بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ

43 ألف جنيه لمجال اللغات التطبيقية

40 ألف جنيه لكلية السياحة والضيافة

الفنون والتصميم 49 ألف جنيه

مجال العمارة 69 ألف جنيه

مصروفات الكليات بفرع الجامعة في مدينة رأس سدر

66 ألف جنيه في مجال الطب البيطري

93 ألف جنيه لمجال الصيدلة

مجال العلوم الأساسية 48 ألف جنيه

مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه