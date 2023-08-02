عائلة وليد.. أشهر عائلة على السوشيال ميديا في فيديوهات التحديات والألعاب

عائلة وليد هي واحدة من العائلات الشهيرة التي تعرض محتوى عائلي مسلي وتعليمي على مواقع التواصل الاجتماعي: يوتيوب، وتيكتوك، وسناب شات، وانستغرام حيث يقوم وليد وبناته بإنشاء مقاطع فيديو تتناول مواضيع مختلفة مثل التحديات، والألعاب، والأحداث اليومية.

من هي عائلة وليد؟

عائلة وليد (بالإنجليزية : waleedfamily) قناة قام بإنشائها وليد توفيق توفيق كابلي، وهو كاتب وصانع محتوى ومدون فيديو، وسعودي الجنسية من مواليد ديسمبر 1982م، متزوج منذ ديسمبر 2009م ولديه ثلاث بنات يشاركنه في القناة وهن خديجة وهي الكبرى من مواليد 2010، وهناء وهي الوسطى من مواليد 2013، ومنى وهي الصغرى من مواليد 2017، ويسكنون جميعًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

قناة عائلة وليد على يوتيوب وتيكتوك

قام وليد بإنشاء قناة اليوتيوب في 30 نوفمبر 2016، وبدأ في عرض محتواه منذ 6 أشهر، وبالرغم من قصر هذه المدة فقد ذاع محتوى القناة في كل نواحي الوطن العربي، فهي بها أكثر من 4000 مشترك، وحوالي 150 مقطع فيديو وقد حصدت هذه الفيديوهات ما يقارب من 3,000,000 مشاهدة.

وقناة التيك توك سجل الإعجاب بها أكثر من 175,000 شخصًا ويتابعها أكثر من 35,200 شخصًا.

ما يميز قناة عائلة وليد هو التركيز على القيم العائلية والتواصل الجيد بين أفراد العائلة. يعكسون صورة إيجابية للحياة العائلية ويشجعون المشاهدين على قضاء وقت جيد مع أفراد عائلاتهم. كما يسعون لتوفير محتوى مناسب للجميع، بما في ذلك الأطفال والشباب والكبار.

تتنوع محتويات قناة عائلة وليد بين الفلوقات اليومية التي تظهر فيها العائلة في نشاطاتها المختلفة، والتحديات التي يقومون بها معًا، وفيديوهات السفر حيث يشاركون تجاربهم في الرحلات واستكشاف الأماكن الجديدة. كما يقدمون أيضًا فيديوهات تعليمية ونصائح حول الحياة العائلية والتربية.

وتتضمن قناة عائلة وليد مقاطع كوميدية يقوم بها وليد وبناته الثلاثة، وهي ليس ذات كوميديا مجردة من الفائدة والتشويق، بل ممزوجة بالثقافة والتحديات والمغامرات الممتعة والمبهرة. فلا تكاد تنتهي من مقطع فيديو واحد إلا وتخرج بفائدة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية أو غيرها.

ومحتوى هذه المقاطع يتضمن أفكارًا لم تسبقها إليها قنوات أخرى، ولا عجب فإن عائلة وليد تمتلك خبرات واسعة في الحياة، كما أن الأربعة لديهم أعمار مختلفة؛ فتستمتع بمشاهدتهم جميع الفئات العمرية، علاوة على ذلك فهم قد قضوا شطرًا من حياتهم في دولة كندا لعلاج هناء.

تتميز قناة عائلة وليد بأسلوبها البسيط والمرح، حيث يستخدمون الدعابة والضحك لجذب انتباه المشاهدين. كما يتميزون بإظهار الجانب العائلي الحقيقي، حيث يظهرون في الفيديوهات أثناء قضاء وقت ممتع معًا ومشاركة اللحظات السعيدة.





تأثير القناة على المشاهدين:

تأثير قناة عائلة وليد على المشاهدين يكمن في قدرتها على تقديم ترفيه مسلي ومحتوى تعليمي في آن واحد. يستمتع الأطفال بمشاهدة الفيديوهات والمشاركة في التحديات والألعاب، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتنمية إبداعهم. بالإضافة إلى ذلك، يشعرون بأنهم جزء من عائلة وليد ويستمتعون بمشاهدة حياتهم اليومية.

التحديات التي تواجهها عائلة وليد:

تواجه قناة عائلة وليد تحديات متعددة تتمثل في الحفاظ على التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وضمان سلامة الأطفال وحمايتهم، والتعامل مع التعليقات السلبية. وعلى الرغم من ذلك، فإن العائلة تظهر مقاومة وقوة في مواجهة هذه التحديات، إذ تظل متفائلة ومستعدة لتقديم مزيد من المحتوى الممتع والمثير لجمهورها.

بشكل عام، قناة عائلة وليد على يوتيوب تعتبر مصدر إلهام للعديد من الأسر، وتظهر قوة الروابط العائلية وتشجع على قضاء وقت ممتع معًا. كما توفر فرصة للأطفال لتطوير مهاراتهم والتفكير الإبداعي.