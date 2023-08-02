الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2023| الحدود الدنيا للتقديم في مدينة زويل

مدينة زويل
مدينة زويل

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الحدود الدنيا للتقديم في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي. 

منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة في مدينة زويل

تخرج دفعة جديدة بمساري العلوم والهندسة في مدينة زويل (صور)

وقال الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن مجلس الإدارة اعتمد معايير القبول الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا والحد الأدنى لكل شهادة على حدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة. 

وجامعة العلوم والتكنولوجيا مصنفة في المركز الأول على الجامعات المصرية طبقا لتصنيف التايمز البريطانية بفضل جودة التعليم

الحدود الدنيا في مدينة زويل 

وأعلنت مدينة زويل الحد الأدنى للقبول كالتالي: جامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي ( هندسة وعلوم) 70 في المائة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها 
الثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية 85 في المائة. 

أما كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي 65 في المائة للثانوية العامة رياضيات، و70 في المائة لطلاب الثانوية العامة علوم، و80 في المائة لطلاب الشهادات الأجنبية. 
وبالنسبة لكلية إدارة الأعمال التي تستقبل الدفعة الأولى فسيكون الحد الأدنى للقبول بها 60 في المائة علمي وأدبي ثانوية عامة، والحاصلين على الشهادات الأجنبية 75 في المائة. 

وأضاف رئيس مدينة زويل أن المدينة حريصة على تقديم أفضل خدمة تعليمية بمعايير علمية وبتكلفة دراسية  في متناول الأسرة المصرية وتقدم المنح الدراسية الكاملة للمتفوقين من الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول. 

وتبلغ المنح الجزئية للمتفوقين في مدينة زويل إجمالي ٢٣٢ منحة بفضل دعم المؤسسات الوطنية المصرية. 
ولفت عبدربه إلى أن أربعة برامج دراسية في مسار العلوم والهندسة حصلت على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET كأول جامعة مصرية  تحصل عليه ما يؤهل خريجيها للعمل  بكبرى الشركات الدولية حول العالم اضافة الى حصول نسبة كبيرة من الطلاب تتجاوز ٤٠ ٪؜ على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في أفضل الجامعات العالمية كما حافظت الجامعة للسنة السادسة على التوالي على معدل توظيف الخريجين بمعدل ٩٠٪؜ خلال الشهور الثلاثة التالية للتخرج وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي يبلغ 90 في المائة خلال الشهور الستة التالية للتخرج
يذكر أن باب القبول بالجامعة وكلياتها مفتوحا أمام الراغبين للالتحاق بها حتى 18  أغسطس الجاري ويتم التقدم عبر الموقع الرسمي للمدينة على شبكة الانترنت 
أو زيارة مقر الجامعة بمدينة حدائق اكتوبر بجوار حي الأشجار وهو المقر المتميز الذي أسهمت الدولة المصرية في تشييده ليضم أرقي وأحدث المعامل وقاعات المحاضرات وسكن للطلاب في مبنى أكاديمي هو الأكبر في الشرق الاوسط ليتكامل مع المعاهد والمراكز البحثية التي تم إنشاؤها والمجمع الإداري والثقافي وبه المسرح الكبير به الذي يسع ما يزيد على ألف شخص.

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