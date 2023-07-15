التدريب على الابتكار فى الحرف التراثية بمركز شباب نجع صفر بفرشوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع إدارة شباب فرشوط اليوم السبت، بمقر مركز شباب نجع صفر، مشروع التدريب على الابتكار فى الحرف التراثية، بحضور عدد كبير من الاعضاء قام المشاركين بالتدريب على الابتكار والإبداع في صناعة الحرف التراثية للتشجيع على العمل الحر وتفعيل دور مراكز الشباب.

وذلك تحت رعاية الدكتور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، ومصطفى حسين أبوجيل مدير المديرية والوكيل الشبابى محمد عبد الرحيم وسامية ناروز شماس مديرة إدارة شباب فرشوط.

ونظم مركز شباب الحاج سلام بمركز فرشوط، اليوم السبت، مشروع ورشة تدريبية في صناعة الخزف وسط حضور عدد كبير من أعضاء نادى الفتاة بالمركز، وذلك بهدف التشجيع على العمل الحر والحفاظ على الصناعات التراثية.

وذلك تحت رعاية الدكتور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وكيل الوزارة و مصطفى حسين أبوجيل والوكيل الشبابى محمد عبد الرحيم وسامية ناروز شماس مديرة إدارة شباب فرشوط.

فيما نظمت إدارة شباب ابوتشت دوري خماسي قدم للطلائع ضمن خطة الطلائع بالإدارة، والتي أقيمت اليوم السبت، بمركز شباب الرزقة التابع لإدارة شباب ابوتشت ضمن خطة نشاط الطلائع.

وأكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا علي أهمية هذه المشروعات، مضيفاً انها تساعد علي اكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي ان هذه المسابقات والالعاب الرياضية بتسهم علي شغل اوقات الفراغ.

وأضاف جيلاني عبدالصبور مدير مركز شباب الرزقة أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع خلال الفترة الاولي.

ياتي هذا تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا و أنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.