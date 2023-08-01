رسالة دكتوراة حول معالجة مياة الصرف الصحي وإعادة استخدامها

حصلت الباحثة أمل محمد جمال الكومي بكلية العلوم - جامعة المنوفية على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف عن رسالة الدكتوراة التى ناقشتها تحت عنوان "دراسة كفاءة مركبات كيميائية صديقة للبيئة فى إزالة المعادن الثقيلة و الملوثات البيولوجية من مياه الصرف الصحى بوسط الدلتا".



وقالت الباحثة إن هذا العمل يهدف الى إستخدام نظام حيوي نشط (DHS ) لمعالجة مياه الصرف الصحي بهدف الوصول الى مواصفات مياه صرف صحى جيدة يمكن إعادة إستخدامها فى الاغراض الزراعية وزراعة محاصيل صناعية ذات عائد قصير الأجل فى وجود مترابطات مخلبية والتى تساعد فى معالجة العناصر الثقيلة من مياه الصرف الصحى الأدمى .

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة للرسالة من كلا من الأستاذ الدكتور عبده سعد الطبل، أستاذ الكيمياء الغير عضوية جامعة المنوفية، والدكتور جمال عويس السيد استاذ الكيمياء التحليلية بجامعة بنها والأستاذ الدكتور صديق عطية صديق استاذ الكيمياء الغير عضوية بجامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور هدي عبد الحكم بيومي أستاذ الكيمياء الغير عضوية جامعة البنات -عين شمس