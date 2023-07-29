أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة مطروح.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 الجديد، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024:

- بدء العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر 2023.

- نهاية الدراسة في الفصل الدراسي الأول 4 يناير 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير 2024.

- بدء إجازة منتصف العام الدراسي 27 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير 2024.

- انتهاء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 30 مايو 2024.

- امتحانات نهاية العام الدراسي خلال يونيو 2024.

انطلاق تنسيق الجامعات 2023:

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانطلاق تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا وتحديد الحدود الدنيا للقبول في كل شعبة للثانوية العامة.

وتشير التوقعات إلى بدء أعمال تنسيق الجامعات 2023 نهاية الأسبوع الجاري عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة.



