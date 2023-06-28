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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

آخر موعد للتقديم في وظائف المجلس الأعلى للجامعات الشاغرة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

حدد المجلس الأعلى للجامعات آخر موعد للتقديم للوظائف التنفيذية الشاغرة بمختلف إداراته عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية. 

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ويواصل المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة حتى 1 يوليو المقبل. 

شروط التقديم لوظائف المجلس الأعلى للجامعات 

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الشروط العامة للتقدم والقبول بالوظائف الشاغرة به في الإدارات المختلفة. 

وتتضمنت الشروط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية، واستيفاء بيان حالة وظيفية حديث عن شهر مايو أو يونيو 2023 ميلاديا ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية موضحا به: الاسم رباعيا، الرقم القومى، المؤهل الحاصل عليه، والمجموعة النوعية التى ينتمى لها، التدرج الوظيفى، تقرير تقويم الأداء الوظيفى عن آخر عامين، والجزاءات الموقعة إن وجد. 

كما تتضمن الشروط الحصول على مؤهل عال مناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها، وشهادة قانونية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل

وتشترط الوظائف المطلوبة في المجلس الأعلى للجامعات موافقة مبدئية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل الأصلية بالانتداب للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات .

ويشترط للتقديم في وظائف المجلس الأعلى للجامعات ألا يجوز للمتقدم أن يتقدم لطلب وظيفة أكثر من مرة، وإجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي، واجتياز المقابلات الشخصية للعمل، ويفضل الحاصلون على شهادة التحول الرقمي.

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