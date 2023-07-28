نشرة أخبار التوك شو.. موعد انتهاء موجة الحر وحقيقة ديون قناة السويس

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات أزمة انقطاع الكهرباء التي تشهدها البلاد بالتزامن مع موجة حارة شديدة تضرب أنحاء الجمهورية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

الحكومة تكشف سبب عدم انتهاء قطع الكهرباء منتصف الأسبوع (فيديو)

تسبب إلغاء حفل المطرب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات بمصر في جدل واسع في الأوساط الفنية، إذ اتهمه البعض بإجراءه بعض الطقوس الشيطانية في حفلاته.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. فيديو

أكد الشاعر تامر حسين، عدم استحالة مشاركته مع الفنان عمرو مصطفى في أي عمل غنائي مقبل، موضحًا أنه لم يعاتبه على أي موقف، حيث إنه هو من قدمه منذ سنوات كثيرة وبداية حياته في المجال الفني، كما أنه من قدمه للوسط الفني وعمل معه لسنوات عديدة.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

شاعر يفضح غرور عمرو مصطفى.. “تعالى عليا وقالي أنا اللي بنجحك” (فيديو)

تعتبر الزراعة من القطاعات الحيوية في مصر التي تشكل مصدرًا مهمًا للدخل الوطني، وتحظى زراعة البطاطس بمكانة كبيرة بين المحاصيل الزراعية التي تصدرها البلاد، ويعد تصدير البطاطس من الأنشطة الزراعية الرئيسية التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

الزراعة: تصدير 1.9 مليون طن موالح و900 ألف طن بطاطس.. فيديو

نفى الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن هبوط أسعار الذهب 300 جنيه بسبب طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الرد على كافة المشككين حول مشروع قناة السويس الجديدة بما حققته القناة مؤخرا، موضحًا أنه تم تدشين أكبر كراكتين في الشرق الأوسط بطاقة 3600 متر مكعب في الساعة بالقطاع الجنوبي.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

أسامة ربيع: إنجازات قناة السويس الجديدة أخرست ألسنة المشككين (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لديها 3 ترسانات بواقع 2 ترسانة في السويس وترسانة في بورسعيد، مضيفًا أنه يتم بناء الكراكات من ميزانية القناة.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

الفريق أسامة ربيع يكشف حقيقة ديون قناة السويس.. فيديو

كشفت الفنانة منى فاروق، حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها مع الفنان تامر حسني، الذي انفصل عن زوجته بسمة بوسيل، خلال الفترة الأخيرة.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

منى فاروق تكشف حقيقة وجود علاقة عاطفية مع تامر حسني.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة، وانكسار الحرارة بعد الارتفاع الشديد الذي عانت منه جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من طقس الغد.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية قادرة على عبور أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تضرب العالم أجمع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مبينًا أن اليونان أعلنت حالة حرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي كذلك إيطاليا رفعت حالة الطوارئ.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

بكري يطالب بتجديد الالتفاف حول القيادة السياسية.. الثعابين غادرت الجحور

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "غدا المولى سبحانه وتعالى أعطى لنا هدية، حيث إن من يوم يصوم غدا الجمعة يغفر له سنة ماضية من صغائر الذنوب ما لم تتعلق بحقوق الآخرين".

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

خالد الجندي يكشف فضل صيام يوم عاشوراء.. فيديو

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًّا خلال اجتماع حكومي في مدينة العلمين الجديدة، أمام محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وطارق الملا، وزير النفط والثروة المعدنية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

مدبولي يوجه بإقامة مباريات كرة القدم قبل الغروب (فيديو)

طرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الحلول لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي منها منح موظفي الحكومة يوم الأحد يوم عمل من المنزل عن طريق الإنترنت، والعمل على استيراد وقود "المازوت" في أقرب وقت ممكن.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

رئيس الوزراء يلبي مطالب الملايين ويعلن مفاجأة سارة بخصوص الكهرباء (فيديو)