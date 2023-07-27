شاعر يفضح غرور عمرو مصطفى.. “تعالى عليا وقالي أنا اللي بنجحك” (فيديو)

أكد الشاعر تامر حسين، عدم استحالة مشاركته مع الفنان عمرو مصطفى في أي عمل غنائي مقبل، موضحًا أنه لم يعاتبه على أي موقف، حيث إنه هو من قدمه منذ سنوات كثيرة وبداية حياته في المجال الفني، كما أنه من قدمه للوسط الفني وعمل معه لسنوات عديدة.

وأشار "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لم يختار النهاية مع الفنان عمرو مصطفى، كاشفا عن أن مكالمة هي من أنهت علاقتهما، قائلا: عمرو مصطفى قدم لي شروط لم تكن تناسبني وهي من منعتني".

وتابع: "قالي أنا اللي بنجحك.. قولتله مش عايز أنجح وعلاقتنا انتهت بمكاملة تليفون"، مؤكدًا أن هناك 13 أغنية له مع الفنان عمرو مصطفى ولم يطرحهم في الأسواق، مضيفًا "قالي لو هتشتغل معايا متشتغلش مع حد تاني".



وأوضح أنه كان يعمل مع عمرو مصطفى لسنوات طويلة من عام 2004 وحتى عام 2010، موضحًا أن هذا القرار والشرط الذي طرحه عليه لم يناسب قدراته الشخصية ولم يكن قادر على المجاملة في طموحه بهذا الشكل.

عمرو دياب "نمبر وان"

أكد الشاعر تامر حسين، أن الفنان عمرو دياب "نمبر وان" في مصر والوطن العربي ولا يقارن بأحد، وشهادته مجروحه فيه، متابعًا: "عدد النجاحات الكبير لعمرو دياب تكشف أنه في منطقة بمفرده من النجاح".

وأوضح، أن لعمرو دياب سنوات نجاح عديدة على التوالي، مؤكدًا أنه يشارك في أعمال كثيرة مع الفنان عمرو دياب، وعمرو دياب لديه وجهة نظره الشخصية وذوق خاص، عمرو دياب دائمًا ما يريد أن يقدم الأعمال الجيدة.

وتابع: "تعلمت من عمرو دياب الإصرار.. دي أهم ميزة فيه"، موضحًا أنه لا يكتفي بأي نجاح ودائمًا متحمس ويقدم الطاقة لمن يعمل معه، مضيفًا: "قالي مفيش شهوة تساوي شهوة النجاح".