رئيس الوزراء يلبي مطالب الملايين ويعلن مفاجأة سارة بخصوص الكهرباء (فيديو)

طرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الحلول لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي منها منح موظفي الحكومة يوم الأحد يوم عمل من المنزل عن طريق الإنترنت، والعمل على استيراد وقود "المازوت" في أقرب وقت ممكن.

أوضح خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعلمين، اليوم الخميس، نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن تخفيف الأحمال مطلوب طالما تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة مئوية في الظل، لافتًا إلى أن تخفيف الأحمال سيكون بين مدة الساعة إلى الساعتين كفترة قصوى في اليوم.

أشار إلى أنه طبقًا لمطالب الجماهير فإنه كلَّف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والطاقم المساعد معه في الوزارة بتحديد الفترات التي تقطع فيها الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحيث كل مواطن يسكن في أي حي أو مدينة أو محافظة يدرك فترات الانقطاع وفترات التشغيل، مردفًا: "سيعلن جدول فترات انقطاع التيار الكهربائي يوم الإثنين المقبل".