منى فاروق تكشف حقيقة وجود علاقة عاطفية مع تامر حسني.. فيديو

كشفت الفنانة منى فاروق، حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها مع الفنان تامر حسني، الذي انفصل عن زوجته بسمة بوسيل، خلال الفترة الأخيرة.

وقالت منى فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم" الخميس، إنها التقت مع الفنان تامر حسني خلال إحيائه حفل مع الفنانة رنا سماحة، والتقط معه صورة تذكارية، وطلبت منه مشاركته في أعماله الفنية.

وأوضحت أنها فوجئت في اليوم التالي بانتشار شائعة ليس لها أساس من الصحة عن وجود علاقة عاطفية تجمعني مع الفنان تامر وحسنى، مضيفة: أقسم بالله مش معايا رقمه تليفونه".

وأشارت إلى أنها تريد أن تعمل وتمارس حياتها بشكل طبيعي لكن هناك من يحاربها، متابعة: "عايزه أكون شريفة وأعيش بالحلال ومعملش حاجة حرام، أنا زرت بيت ربنا، ولكن الناس بتحاربني والسبكي خايف يشغلني الناس يهاجموه، وبيتعرض عليا أعمل حاجات قلة أدب مقابل الشغل".

اعتزال منى فاروق

وأعلنت منى فاروق اعتزالها أخيرًا قبل أن تتراجع، قائلة: "أنا في إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة مش عاوزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني".

وبعدها بيوم تراجعت قائلة: "مساء الخير، الكلام اللي بقوله ده خارج خالص عن فكرة إني أخد التريند وأعمل زي أي حد، أنا قلت أعتزل الفن لسبب واحد وهو إن ده مصدر رزقي الوحيد اللي أنا بحبه وعايزة أشتغله، لكن لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب".

من ناحية أخرى، أشعلت منى فاروق ضجة كبيرة من الجدل بعد تصريحات لها عن أمنيتها في الزواج من رجل يشبه شخصية الخديوي، الذي جسدها الفنان أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، حيث نشرت الفنانة فيديو، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، تكشف من خلاله تفاصيل فتى أحلامها.

وعلقت فيه قائلة: "نفسي أتجوز الخديوي، أنا مريضة أوي بمسلسل اللي ملوش كبير، وبحب ياسمين عبد العزيز أوي هي أستاذتي، نفسي أكون زي غزل مصر ووحش الكون وأتجوز واحد زي الخديوي اللي قدمه أحمد العوضي، مش أحمد العوضي نفسه، لا شخصية الخديوي في مسلسل اللي ملوش كبير".