خالد الجندي يكشف فضل صيام يوم عاشوراء.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "غدا المولى سبحانه وتعالى أعطى لنا هدية، حيث إن من يوم يصوم غدا الجمعة يغفر له سنة ماضية من صغائر الذنوب ما لم تتعلق بحقوق الآخرين".





وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، أنه يجوز إفراد صوم غدا الجمعة يوم عاشوراء.





بينما قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أنه في بداية التشريع صامه الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه، موضحا أن حديث رسول الله "لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده هو الصيام الذي ليس له سبب مباشر".

أكلة عاشوراء

وتابع: "أهالينا والآباء والأجداد، محدش عنده أكلة عاشوراء إلا أحنا، وكان أهلنا في مثل هذا اليوم يعملوا حاجة حلوة يحلوا بها أفواههم ويسموها عاشوراء".

فيما قال د.هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن ابن عباس قال "ماعلمت أن رسول الله (ص) يطلب صيام يوم يفضل صيامه على الأيام إلا يوم عاشوراء، فالنبي كان حريصًا على صيام هذا اليوم.

وأشار إلى أن صيام، غدًا الجمعة، مفردًا يجوز لأنه له سبب وهو "يوم عاشوراء"، وذلك لأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا في الأيام العادية.