الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من طقس الغد.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة، وانكسار الحرارة بعد الارتفاع الشديد الذي عانت منه جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، إن غدا الجمعة آخر يوم في الموجة الحارة، وبداية من يوم السبت المقبل ستشهد البلاد تحسنًا في حالة الطقس وانكسارًا للموجة.

وأضافت أنه يسود البلاد غدا الجمعة طقس شديد الحرارة وستسجل العاصمة القاهرة نحو 38 درجة مئوية، بينما المحسوسة تصل إلى 41 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم السبت ما بين درجتين و4 درجات مئوية، لتتراوح درجات الحرارة بين 36 و35 درجة مئوية، بينما المحسوسة 38 درجة مع نشاط لحركة الرياح، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 38 والمحسوسة 41 والصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 33 والمحسوسة 36 والقاهرة 24

وادي النطرون: العظمى 38 والمحسوسة 41 والصغرى 26

طنطا:- العظمى 37 والمحسوسة 40 والصغرى 25

شبين الكوم: العظمى 38 والمحسوسة 41 والصغرى 26

دمنهور: العظمى 37 والمحسوسة 40 والصغرى 25

مطروح: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23

السلوم: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 24

سيوة: العظمى 38 والمحسوسة 41 والصغرى 23

نصائح يمكن اتباعها خلال الموجة الحارة

تجنب الخروج خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، ويفضل البقاء في المنزل في الأوقات التي يكون فيها الجو أكثر برودة مثل الصباح الباكر والمساء.

ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة والمصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان، خلال الموجة الحارة، وتجنب الأقمشة الصناعية والضيقة.

شرب كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى لتجنب الجفاف أثناء الموجة الحارة، ويجب تجنب الكحول والكافيين والمشروبات الغازية.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإذا كان الخروج ضروريًا، فيجب استخدام واقي الشمس والقبعات والنظارات الشمسية.

تجنب تناول الوجبات الثقيلة والدهنية والمليئة بالتوابل، واختيار الأطعمة الخفيفة والمغذية مثل الفواكه والخضراوات والمأكولات الباردة.

تشغيل المكيفات والمراوح لتبريد الهواء في المنزل، ويفضل إغلاق النوافذ والأبواب لتجنب دخول الهواء الساخن.

الاهتمام بالنوم الكافي والراحة، ويفضل النوم في الأماكن الباردة والمظللة.

الاستماع إلى الجسم والتوقف عن النشاطات الشاقة في حالة الشعور بالإرهاق والإجهاد.