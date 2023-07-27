الزراعة: تصدير 1.9 مليون طن موالح و900 ألف طن بطاطس.. فيديو

تعتبر الزراعة من القطاعات الحيوية في مصر التي تشكل مصدرًا مهمًا للدخل الوطني، وتحظى زراعة البطاطس بمكانة كبيرة بين المحاصيل الزراعية التي تصدرها البلاد، ويعد تصدير البطاطس من الأنشطة الزراعية الرئيسية التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، إن مجال صادرات الزراعة من أهم الملفات التي تدعم الاقتصاد القومي للدولة وتمثل 17 % من صادرات الدولة.

طفرة كبيرة في الزراعة

وأشار إلى الطفرة التي شهدها ملف الصادرات الزراعية خلال السنوات الماضية، مضيفًا أنها شهد طفرة غير مسبوقة وتطور كبير والعام الماضي جرى تصدير نحو 6 ملايين طن.

وأكد متحدث الزراعة، أن صادرات الموالح وصلت إلى 1.9 مليون طن حتى الآن، مضيفًا أن صادرات البطاطس تقترب من الـ900 الف طن لأول مره في تاريخ الصادرات الزراعية، لافتًا إلى أن البطاطس أثبتت للعالم كله أنها على مستوى عالي من الكفاءة.

وتتميز البطاطس المصرية بجودتها العالية ومذاقها اللذيذ، إضافة إلى ارتفاع مستوى إنتاجها في مصر، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق الدولية. وتعد هذه الصادرات من أهم مصادر العملة الصعبة للدولة، إذ تمثل مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للبطاطس في العالم.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على دعم تصدير البطاطس المصرية من خلال توفير الدعم اللازم للمزارعين والشركات المصدرة، وذلك بهدف تعزيز الإنتاجية والجودة وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الدولية.