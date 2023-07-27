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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. فيديو

المطرب الأمريكي ترافيس
المطرب الأمريكي ترافيس سكوت

تسبب إلغاء حفل المطرب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات بمصر في جدل واسع في الأوساط الفنية، إذ اتهمه البعض بإجراءه بعض الطقوس الشيطانية في حفلاته.

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أول تعليق لـ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت

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بعد إلغاء حفله في مصر.. ترافيس سكوت يروج لفيلمه الجديد

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، تفاصيل إلغاء الحفل، قائلا إن مصر حاضنة للفن من جميع أنحاء العالم، ولكن حفل ترافيس كان من الممكن أن يتسبب في مشاكل كبيرة.

وقال إنهم لم يكن لديهم أي معلومات كافية عن مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وفوجئوا بأنه يدعو الجمهور لاختراق الحواجز الأمنية للاشتباك مع الأمن ما ينتج عن ذلك خسائر في الأرواح وإصابات، كما حدث في حفلاته السابقة.

وأضاف أن ترافيس سكوت، يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عاما إلى 21 عاما لتفجير الطاقات لديهم، متابعا: "لو جُرح أحد من الجمهور خلال الحفل كان المجلس بأكمله سيقدم استقالته".

وأكد فتح تحقيق داخل النقابة لمعاقة الموظفين المتسببين في حصول الحفل على ترخيص دون التحري بشكل دقيق والوقوف على الأسباب وردع المقصرين.

رد ترافيس سكوت على إلغاء حفله في الأهرامات

خرج ترافيس سكوت عن صمته لأول مرة ليرد بتعليق صادم على خبر إلغاء حفله الذي كان من المقرر أن يُقام غدًا الجمعة بسفح الأهرامات، بالتزامن مع إطلاقه لألبومه الرابع Utopia، وجاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر".

ونفى أنباء إلغاء حفله في الأهرامات، مشيرًا إلى أنه تم تأجيله فقط بسبب ظروف تتعلق بتحضيرات الحفل ومتطلبات ومعدات المسرح التي تحتاج وقت أطول لتجهيزها.

من هو ترافيس سكوت

ترافيس سكوت هو مطرب ومغني راب ومنتج موسيقي أمريكي، ولد في 30 أبريل 1991 في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

بدأ ترافيس سكوت مسيرته الفنية في 2008، وبدأ يحظى بشهرة كبيرة في عالم الموسيقى في السنوات الأخيرة بسبب نجاح أغانيه وألبوماته. ويتميز أسلوبه الموسيقي بالتنوع والابتكار، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في عدد من الألبومات التي أصدرها، مثل "Rodeo" و"Birds in the Trap Sing McKnight" و"Astroworld".

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