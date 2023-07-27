بكري يطالب بتجديد الالتفاف حول القيادة السياسية.. الثعابين غادرت الجحور

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية قادرة على عبور أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تضرب العالم أجمع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مبينًا أن اليونان أعلنت حالة حرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي كذلك إيطاليا رفعت حالة الطوارئ.

وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قررت تخفيف الأحمال، موضحًا أن مصر تتعرض للشائعات والأكاذيب التي وصلت لكل مناحي الحياة المصرية من أجل هدم استقرار مؤسساتها والنيل منها.



وأوضح أن الدولة أقرت بأن هناك أزمة في الكهرباء، والعالم أجمع يعاني مثل ألمانيا وهي من الاقتصاديات الكبرى في العالم، منوهًا إلى أن مصر تخفف الأحمال وتوزعها لكن الأزمة عالمية وهي ارتفاع درجات الحرارة كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد أن هناك مؤامرات ممنهجة على الدولة المصرية سواء من الداخل أو الخارج، مشددا على أنه لا بد من التكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية لعبور الأزمة كما تم من قبل، قائلا: “مصر قوية ولديها الرجال لعبور الأزمة، -وسبحان الله- نفس الثعابين اللي دخلت الجحور، دلوقتي بتخرج تاني، بس مصر قادرة على عبور التحديات رغم كل الظروف ومصر ستعود بقوتها”.