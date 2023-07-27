حقيقة هبوط أسعار الذهب بعد طرح الشهادات الدولارية.. فيديو

نفى الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن هبوط أسعار الذهب 300 جنيه بسبب طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إن أسعار الذهب تشهد حالة كبيرة من الاستقرار، بعدما تراجعت أسعار الذهب من 2850 جنيها إلى 2160 جنيها، بسبب مبادرة “زيرو جمارك” والتي دخل على إثرها نصف طن من السبائك، أما الآن فالأسعار مستقرة وثابتة.

وأشار إلى أنه لا علاقة للشهادات الدولارية بأسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية، ومن الصعب جدا نزول أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، متابعا أن الإقبال على شراء الذهب كبير جدا.

أسعار الذهب اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، تحركًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2165 جنيهًا مقابل سعره صباح اليوم 2155 جنيهًا، متجاهلاً نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس والذي فشل في دعم أسعار الذهب العالمي بالشكل الذي كان متوقع، ليظل سوق الذهب في حالة ترقب وسط تطورات عديدة في السوق المحلي.

وسجل عيار 21 يسجل 2165 جنيها، وعيار 18 يسجل 1851.5 جنيه، وعيار 24 يسجل 2468.5 جنيه، والجنيه الذهب 17280 جنيها.

مستقبل الذهب بعد رفع سعر الفائدة

وفي سياق متصل توقع الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن تشهد أسعار الذهب تراجعات خلال الفترة المقبلة بعد رفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وبالتالي فإن المواطنين ستضع الاموال في البنوك للاستفادة من رفع أسعار الفائدة، بدلا من شراء الذهب.

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسعار الذهب عالميًا وصلت بالامس إلى 1982 دولار للاونصة، واليوم انخفضت لتكون 1975 دولار للاونصة وذلك بعد ارتفاع البنك الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة.

وذكر خبير أسواق المال، أن الفيدرالي الامريكي أكد أنه لازال هناك ضغوطات وتضخم في أمريكا ولم ينتهي بعد، وحجم التوظيف والانفاق قوي، وبالتالي فإنه في حالة استمرارية معدلات التضخم مرتفعة فإنه سوف يؤدي إلى رفع الفائدة مرة أخرى، وبالتالي فإن السيناريو الاقرب تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.