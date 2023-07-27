مدبولي يوجه بإقامة مباريات كرة القدم قبل الغروب (فيديو)

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًّا خلال اجتماع حكومي في مدينة العلمين الجديدة، أمام محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وطارق الملا، وزير النفط والثروة المعدنية.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه كان هناك اتفاق في الدولة المصرية على سلسلة من القرارات خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك تكليف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإقامة مباريات كرة القدم قبل فترة المغرب وإنهاء اللعبة قبل الفترة المغربية مباشرة، من أجل تقليل استهلاك الكهرباء للمنشآت الرياضية.

قال مدبولي في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز" إنه يجب تشغيل مكيف الهواء على 25 درجة حتى لا يستهلك أكبر قدر ممكن من الطاقة، وتم توجيه أمانة مجلس الوزراء لحضور لجنة الأزمات المركزية كل يوم، إذْ تم توجيه جميع الأطراف لمناقشة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء على مدار اليوم والساعة.

أضاف رئيس الوزراء أنه إذا تم تطبيق جميع الإجراءات الحكومية لتبسيط استهلاك الكهرباء، فسيكون تخفيض الأحمال ما بين ساعة إلى ساعتين في اليوم على الأكثر، إذْ سيكون من الضروري تقليل الأحمال إذا تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة، وكلما انخفضت درجة الحرارة، كان من المتوقع انخفاض معدل التخفيف.