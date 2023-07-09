ندوة تثقيفية للسيدات المترددات على الوحدة الصحية بالحسينية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فريق التوعية بالشركة قام بالتعاون مع مديريتي الصحة والأوقاف، بتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات المترددات على الوحدة الصحية بقرية الملكيين البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية.

وأشار إلى الندوة استهدفت توعية السيدات بخطورة إهدار المياه، والحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهن بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة الحفاظ عليها.

ولفت إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوة تضمنت تعريف السيدات بالخدمات التي تقدمها الشركة وآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن 125 بجانب عمل استطلاعات للرأي، وتسجيل للشكاوي، وعقد جلسات توعية صحية وتثقيفية للتعريف بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.