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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالقوي: المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في مثلث التنمية (فيديو)

طلعت عبدالقوي عضو
طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في مثلث التنمية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية كانت تعمل دون تنسيق قبل تكون التحالف، وكان بعض المستحقين يحصلون على أكثر من خدمة، بينما يُحرم آخرون منها. 

 بداية النجاح كانت ميثاق عمل للتحالف الوطني الأهلي 

وأضاف “عبدالقوي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن بداية النجاح كانت ميثاق عمل للتحالف الوطني الأهلي التنموي، ووقع كل المشاركين عليه، حيث يضم التحالف جمعيات ومؤسسات وشخصيات اعتبارية وشخصيات طبيعيين وغيرهم من أجل توسيع قاعدة المشاركة في العمل الأهلي. 

تحديد الأماكن الأكثر احتياجا في مصر

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه جرى التركيز في مياثق التحالف الوطني على وجود قاعدة بيانات واحدة، وهو ما كانت تفتقد إليه الجمعيات الأهلية، وبالفعل، فقد أسست مؤسسة حياة كريمة قاعدة البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية الجديدة وتم تحديد الأماكن الأكثر احتياجا في مصر، كما تم التركيز على تبادل الخبرات.

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