ضياء رشوان يكشف سبب تجاهل إعلام الإخوان للحوار الوطني (فيديو)

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة هي راعية لشعبها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية، متابعا أن الحوار الوطني يعد أحد أولويات الدولة في الفترة الحالية وخلق حالة من التفاعل بين كافة القوى والتيارات المختلفة.

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة الإرهابية شككت في قضية الحوار الوطني قبل انطلاقه، وإعلام الإخوان الإرهابي تجاهل الحوار الوطني ويتخوف من الاقتراب منه بسبب جديته.

وأشار ضياء رشوان أن مجلس الأمناء سوف يجتمع ، الأربعاء للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستقوم بحصر المقترحات التي تم التوافق عليها في الحوار ليتم تقديمها للرئيس السيسي ليوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة.

لجان مصغرة لمناقشة البنود المختلف عليها بين المشاركين في الحوار الوطني

وأوضح ن هناك لجان مصغرة لمناقشة البنود التي تم الاختلاف عليها بين المشاركين في الحوار الوطني للخروج بتوافق من الجميع على تلك الاختلافات، متابعا: “”كون الرئيس السيسي يخرج ويقول أنا ادعو إلى الحوار الوطني الشامل حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة ويدعو كل هذه القوى ويقول أن هذا الإصلاح السياسي تأخر هذا الامر كان إشارة للبدء لشيء حدث.

‏وأضاف رشوان "أنا اشهد أمام الله لا يوجد أي شخص قال لنا أن هذا الأمر سوف يناقش في الحوار وهذا لن يناقش هذا لم يحدث على الإطلاق"، لافتا إلى أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماع اليوم لوضع أجندة الحوار الوطني للأسبوع المقبل.