الحكومة تبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية

ناقش المجلس الاستشارى الاقتصادى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات لدفع وتحفيز مناخ الاستثمار وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك فى اجتماع عقده أمس، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس محمود الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة نيو جيزة، والدكتور شريف الخولى، المدير الإقليمى لشركة أكتيس، وكريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس القابضة.

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عددٍ من المقترحات التى من شأنها دفع وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم فى تهيئة بيئة العمل لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتًا إلى أهمية حضور محافظ البنك المركزى؛ للاستماع إلى تعقيبه على عدد من الأفكار والرؤى المطروحة فى هذا الشأن.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى ضوء اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات التحفيزية، لدفع ملف الاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام فى مصر.

صرَّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم عرضه على مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، والذى شرح خلاله المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخطوات التى قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعى، إذْ أكد فى هذا الصدد أنه يتم التنسيق بشأن إعداد مشروعى قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التى كانت ممنوحة لعددٍ من الجهات الحكومية.

استعرض أعضاء المجلس الاستشارى الاقتصادى عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى، كما طرحوا بعض الأفكار، التى من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب فى الجامعات الخاصة، وكذا التوسع فى برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى طرح عدد من المحفزات المختلفة لجذب الاستثمارات الدولارية.

ناقش الاجتماع هذه المقترحات، كما قام محافظ البنك المركزى بالتعقيب على عدد من الأفكار المطروحة، مرحبًا بتبادل الأفكار والرؤى بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار.