الصحة تكشف عدد سكان مصر.. تراجع نسبة المواليد (فيديو)

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، إن مصر في عام 2014 شهدت إنجاب 2.7 مليون مولود، بينما انخفض العدد إلى 2.183 مليون مولود بنهاية 2022، لافتا إلى أن عدد سكان مصر تجاوز الـ 105 ملايين نسمة داخل جمهورية مصر العربية، إذ تعد الأولى عربيًا، والثالثة إفريقيًا، والـ 14 عالميًا من حيث عدد السكان.

وأوضح مستشار وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن نتائج المسح السكاني أظهرت تحسنًا في كل المؤشرات؛ وفي مقدمتها معدل استخدام وسائل تنظيم الحمل، لافتا الي ضرورة «حرب الوعي» لتغيير المفاهيم المغلوطة.

أهمية الدور الإعلامي في تغيير المفاهيم والموروثات الخاصة بكثرة إنجاب الأطفال

وشدد على أهمية الدور الإعلامي في تغيير المفاهيم والموروثات الخاصة بكثرة إنجاب الأطفال ، مؤكدا أن الطفل الثاني معرض للوفاة بمعدل 7 أضعاف، إذا كانت فترة المباعدة بين الطفلين الأول والثاني أقل من عامين، فين حين ان المباعدة بين الطفلين لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، يحافظ على صحة الأم والجنين.

ولفت مستشار وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة إلى أن المرأة التي تنجب طفلين خلال مدة زمنية قصيرة تظلم 4 أشخاص؛ الطفل الأول الذي أنجبته لأنها تضطر لوقف الرضاعة، وجسمها الذي يعاني رحلة مهلكة بسبب نقص الفيتامينات والمعادن، والجنين الجديد المعرض لمخاطر الولادة المبكرة، وزوجها المحتاج للحب والحنان والاهتمام

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء عن الاسقاطات السكانية المستقبلية، لافتا إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور بلغ 69 سنة، وللإناث 73.5 عام 2023.

وفقاً للإسقاطات السكانية المستقبلية، من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.

عدد السكان في مصر 2023

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.

عدد سكان القاهرة

تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2023.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،هذا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار"النهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونه واستدامة".