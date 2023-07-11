إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالجيزة

أصيبب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الأبيض بالجيزة، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأبيض بالجيزة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الأبيض، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.