صحة الفيوم تستقبل وفد تنشيط الخطة الخاصة بالشباب والمراهقين

استقبل الدكتور حاتم جمال الدين وكيل صحة الفيوم، فريقا من وزارة الصحة والسكان لتنشيط الخطة الخاصة بالشباب والمراهقين وتدريب الفرق الطبية وعمل الادلة الخاصة. وحضر الوفد برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقييم بقطاع تنظيم الاسرة والدكتور جمال الكاشف مدير عام الادارة العامة للسن المدرسى.

جاء ذلك بحضور فريقا من مشروع أسرة برئاسة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان الاسبق لشئون السكان ونائب المدير التنفيذى لمشروع أسرة، والمسئول عن محور الشباب والمراهقين بمشروع أسرة والدكتور صلاح ابو العينين منسق برنامج الشباب والمراهقين بمشروع اسرة. وخلال الزيارة قام الفريق بالمرور على المركز الطبى بكيمان فارس لتفقد عيادة الشباب والمراهقين.

عرض لعيادات الشباب والمراهقين البالغ عددهم 159 بالوحدات الصحية في الفيوم

وبعد ذلك تم عقد اجتماع آخر بإحدى قاعات تدريب تنظيم الأسرة وقام الدكتور يحيى فخر الدين مدير ادارة السن المدرسى بعرض مهام اعمال السن المدرسى من فحص طبى شامل وتطعيمات ومدارس ومتابعة لجان الثانوية العامة وعرض لعيادات الشباب والمراهقين البالغ عددهم 159 عيادة فى الوحدات الصحية وخدمات العيادات من توعية ومشورة الفئة العمرية من عمر 10 سنوات الى 24 سنة.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة هلال مدير ادارة تنظيم الاسرة والدكتورة نيفين شعبان مدير ادارة الرعاية الاساسية ورعاية الامومة والطفولة والدكتور هانى أنور مدير إدارة بندر الفيوم الصحية، والدكتورة نشوى مصطفى مدير الدعم الفنى والدكتورة رشا على مشرف مركزى من الادارة العامة للسن المدرسى والدكتورة نشوى جلال مدير العلاقات العامة وفريق ادارة البندر الصحية. المسائية. ومن جهته، استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، نتائج المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 من شهر يونيو الماضي حتى الآن، مشيراً إلى أن نشاط مبادرة " 100 يوم صحة" منذ بدايته حتى يوم 10 يوليو حقق اجمالي عدد 135235 منتفعين بالمبادرة، مقسمة إلى عدد 77603 منتفعي مبادرات الصحه العامة، وعدد 39713 منتفعى خدمات تنظيم الأسرة، وعدد 17919 منتفعى التوعية، موضحاً أنه تم تكثيف العمل لتنفيذ برامج المبادرة خلال الفترات الصباحية والمسائية، وزيادة أعداد القوافل الطبية العلاجية بها، والتزام الفرق الطبية بالتواجد وتقديم الخدمات، وإقامة ندوات التوعية والتوجيه، وذلك لتحقيق أهداف المبادرة والقضاء على قوائم الانتظار وتوفير المستلزمات والأدوية للحالات المرضية المكتشفة بالمبادرات والقوافل الطبية. وأضاف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات العلاجية والطبية خلال أسبوعين، ووضع خطة استباقية لإنهاء أي طلب يتم تسجيله لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والخاص بإجراء فحوصات وعمليات لهم، بإنهاء إجراءاتهم بهذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ التقديم للحصول على الخدمة، مؤكداً على التعاون البناء بين مديرية الصحة والتأمين الصحي، وكذا العمل على التنسيق مع المستشفى الجامعي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن برامج التوعية بالمبادرة الرئاسية، تتم من خلال 900 رائدة صحية، كما تم تقديم المشورة لعدد 34 ألف و800 سيدة لاستخدام وسائل تنظيم الحمل، وتم عقد ندوات توعوية بأهمية مبادرة "100 يوم صحة" استهدفت عدد 71 ألف و500 مواطناً ومواطنة، كما تم تطعيم عدد 163 من مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس "C".