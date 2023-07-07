رئيس جامعة عين شمس يوقع بروتوكولًا مع جامعة ناميبيا

وقَّع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مذكرة تفاهم مشترك مع الدكتور كينيث ماتينجو رئيس جامعة ناميبيا.

حضر توقيع مذكرة التفاهم وائل لطفي سفير مصر بناميبيا، والدكتور السوال إيوالا سكرتير عام اتحاد الجامعات الإفريقية.

جاء ذلك في ختام زيارته الموسعة لدولة ناميبيا والتى شملت الكثير من الفعاليات.

سبل التعاون مع جامعة عين شمس:

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص جامعة عين شمس على تشجيع الاتصال المباشر والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والإدارات والمعاهد ومراكز البحوث مع نظرائها في شتي الدول الإفريقية من أجل تعزيز تطوير المشاريع والأنشطة التعاونية الممكنة في مجالات البرامج الأكاديمية وتطوير الأنظمة، التدريس، البحث والتكنولوجيا.

يشمل البروتوكول التعاون في الأنشطة الأكاديمية والبحثية ذات الصلة؛ وكذلك التعاون في مجال التدريس والتدريب، تطوير المناهج، تدويل البرامج الأكاديمية والتدريب.

كما يشمل بروتوكول التعاون مشاريع البحث والابتكار وطلبات المنح المشتركة.

ختام مسابقة جامعة عين شمس:

تنظم جامعة عين شمس فعاليات ختام مسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣، يوم الأربعاء المقبل، بمركز الابتكار وريادة الأعمال في المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

التي تأتي في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الأنشطة الطلابية والتي تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تؤكد أهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال واستخدامهم لربط وتطوير العملية التعليمية والبحثية بمتطلبات الصناعة وسوق العمل.

ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال ihub بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD، حفل ختام مسابقة عين شمس تبتكر لعام 2023 والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 600 ألف جنيه.

شارك بالمسابقة أكثر من 280 فكرة ابتكارية من طلاب وخريجين وباحثين ورواد أعمال من جامعة عين شمس، والذين تلقوا تدريبات مكثفة لتطوير مهاراتهم وأفكارهم قبل التنافس أمام لجنة تحكيم من خبراء ريادة الأعمال من الجانبين المصري والألماني.