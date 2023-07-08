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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب السعودي يترقب موقف كريستوف جالتيه

بوابة الوفد الإلكترونية

يترقب نادي الشباب السعودي موقف كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان السابق، من تدريب الفريق الكروي خلفا لـ  الإسباني فيسنتي مورينو. 

وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن إقالة مدربه جالتييه من تدريب الفريق الباريسي، ليقود الإسباني لويس إنريكي المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

ولا يدرب جالتييه أي نادي في الوقت الحالي، بعد نهاية مهمته مع باريس سان جيرمان، لكن تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي.
 

 اتصالات مكثفة


لكن قد يعود جالتييه للتدريب بعد تلقيه عرضا من إدارة نادي الشباب من أجل قيادة الفريق السعودي، خاصة أن المدرب تلقى اتصالات جديدة مكثفة من إدارة نادي الشباب السعودي، لإقناعه بتدريب الليوث في الموسم الجديد.

وأنهى فريق الشباب موسمه الماضي، في المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين، ويهدف الفريق للاستعداد بقوة للموسم الكروي الجديد.
 

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